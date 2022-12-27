Прем’єр Вірменії вибухнув звинуваченнями на адресу путіна: що розгнівало Пашиняна

У Єревані розраховують обговорити вихід із ситуації, що склалася

У Вірменії вкотре зробили низку гучних заяв. Цього разу там звинуватили російського диктатора у бездіяльності російських "миротворців".

Як пише видання "Європейська правда", прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян під час зустрічі з російським диктатором висловив йому претензії щодо бездіяльності російських "миротворців" у Карабаху. За його словами, вже 20 днів не контролюють критично важливий для постачання Лачинський коридор.

Пашинян зазначив, що криза з Лачинським коридором зараз є для неї питанням №1.

"Ви знаєте, що вже майже 20 днів він (коридор) перекритий. Це зона відповідальності російських миротворців у Нагірному Карабаху. Я хочу нагадати, що, згідно з тристоронньою заявою (від листопада 2020 року) президента росії, президента Азербайджану та прем’єр-міністра Вірменії, Лачинський коридор має бути під контролем російських миротворців. І Республіка Азербайджан гарантувала безперешкодний проїзд пасажирів, вантажів Лачинським коридором. Зараз виходить, що Лачинський коридор не під контролем російських миротворців", — передає видання слова Вірменського лідера.

При цьому, як пишуть журналісти, в Єревані розраховують обговорити вихід із ситуації.

Зазначимо, що в листопаді 2022 року прем’єр Вірменії влаштував демарш на саміті ОДКБ і відмовився підписувати ключовий документ. Пашинян розкритикував організацію через те, що вона може виконати свої союзні зобов’язання.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на початку осені на кордоні Азербайджану та Вірменії спалахнули бої, після чого перша офіційно попросила ОДКБ про військову допомогу.