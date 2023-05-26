Заместитель спикера Верховной Рады появился на публике с травмой (эксклюзивное фото)

По всей видимости, травму нардеп получил недавно

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины и бывший глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко получил травму ноги.

Как сообщает "Телеграф", в пятницу, 26 мая, он принял участие в 15-м ежегодном Киевском Форуме безопасности, основанного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину".

Как видно на снимке, заместитель спикера украинского парламента присутствовал на мероприятии с шиной на правой ноге.

Что именно случилось с ногой чиновника точно неизвестно, однако на более ранних фото из Парижа от 24 мая шины еще не было, а потому можно сделать вывод, что травму он получил относительно недавно.

Несмотря на это, Корниенко смог без проблем выступить на форуме.

Александр Корниенко

Как сообщалось ранее, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов ранее рассказал, что во время выполнения одной из боевых задач получил ранение под сердце. По его словам, во время боев на Донбассе осколки от мины повредили ему шею и спину. Кроме того, он признался, что также имеет пулевое ранение правой руки из-за чего испытывал проблемы с ее сгибанием.