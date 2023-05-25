Буданов был тяжело ранен на фронте: осколок попал под сердце

Буданов вспомнил о ранениях, которые получал на фронте

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, которого неоднократно пытались убить, впервые рассказал о тяжелом ранении, полученном во время боев на Донбассе еще до полномасштабного вторжения россиян.

В интервью NV.ua глава ГУР признался, что за время вооруженной агрессии оккупантов он получил три ранения.

Самое тяжелое ранение Буданов получил во время операций на линии соприкосновения на Донбассе. Во время выполнения одной из них осколок от мины попал прямо под сердце украинскому разведчику.

Буданов рассказал, что вынимать осколок из тела тогда было опасно для жизни.

"У меня была пробита спина, шея. Выходил через линию фронта своим ходом, на адреналине, где-то 5 км, а затем упал обессиленный. Ранение тяжелое, но в принципе жить можно", — рассказал глава ГУР.

Еще одно ранение произошло, когда пуля попала в его правую руку. Из-за повреждения локтевого сустава Буданов испытывал трудности со сгибанием руки.

При этом разведчик не стал рассказывать о том, где именно и когда он получал ранения на фронте.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что Буданов думает о предстоящем контрнаступлении ВСУ.