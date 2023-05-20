Киев мог быть взят с самого начала: Буданов рассказал, что помешало россиянам

У оккупантов был только один план, и когда он не сработал, их действия потеряли осмысленность

Начиная широкомасштабное вторжение в Украину, российский враг рассчитывал на внезапность и на то, что стремительная высадка десанта на аэродроме Гостомель позволит захватить Киев за считанные часы.

Об этом глава Главного управления разведки Кирилл Буданов рассказал в интервью журналисту Дмитрию Комарову в рамках проекта "Год. За кадром. Разведчик".

"Весь план россиян был – стремительная высадка посадочным способом на аэродром Гостомель и оттуда вход в Киев. Это был вообще единственный план", — сказал он.

Буданов подчеркнул, что 24 февраля 2022 года россияне безуспешно предпринимали попытки высадить там свой десант и абсолютно не верили в сопротивление украинцев. Причиной такой уверенности стала "комбинация" из правды и неправды, которой врага снабжала украинская разведка.

"Они свято верили, что высадятся и будут самолет за самолетом разгружать подразделения, которые будут прямо, сразу входить в Киев", — отметил он.

Как пояснил Буданов, оккупантам нужно было "создать картинку" массированного наступления и безальтернативности сдачи.

"И для создания картинки вхождение этих колонн. Никто не надеялся воевать, как в Мариуполе. Они верили, что никто не сможет создать им серьезное противодействие, и они зайдут в правительственный квартал, сменят руководство. Поскольку, по их мнению, руководство государства к этому времени должно было куда-то убежать, если нет — они бы его уничтожили", — отметил он.

Из-за задержек примерно на полсуток к аэродрому в Гостомеле успели ВСУ и огнем из артиллерии сделали взлетную полосу непригодной для посадки тяжелых транспортных самолетов. Ни один из таких не сел.

На уточняющий вопрос, что было бы, если бы российский десант все же смог высадиться в Гостомеле, Буданов ответил: "Извините, но Киев был бы взят".

Глава ГУР добавил, что россия в течение двух недель меняла дату вторжения. Окончательную информацию о нападении в 4 утра 24 февраля Украина получила примерно в 15.00 23 февраля.

По словам Буданова, активно россия начала готовиться к агрессии против Украины с 2007 года, а в 2014 году оккупанты воспользовались удобным для них моментом и захватили украинский Крым.

При этом он считает, что война между Украиной и Россией была неизбежной.

Напомним, ранее Кирилл Буданов рассказал о том, какое влияние на войну окажет смерть путина.