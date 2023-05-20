Київ могли захопити з самого початку: Буданов розповів, що завадило росіянам

Окупанти мали лише один план, і коли він не спрацював, їх дії втратили осмисленість

Починаючи широкомасштабне вторгнення в Україну, російський ворог розраховував на раптовість і на те, що стрімка висадка десанту на аеродромі Гостомель дозволить захопити Київ за лічені години.

Про це глава Головного управління розвідки Кирило Буданов розповів в інтерв’ю журналісту Дмитру Комарову у рамках проекту "Рік. За кадром. Розвідник".

"Весь план росіян був — стрімка висадка посадковим способом на аеродром Гостомель і звідти вхід до Києва. Це був взагалі єдиний план ", — сказав він.

Буданов наголосив, що 24 лютого 2022 року росіяни безуспішно робили спроби висадити там свій десант і абсолютно не вірили в опір українців. Причиною такої впевненості стала "комбінація" з правди та неправди, яку ворога постачала українська розвідка.

"Вони свято вірили, що висадяться і будуть літак за літаком розвантажувати підрозділи, які прямо, відразу входитимуть до Києва", — зазначив він.

Як пояснив Буданов, окупантам потрібно було "створити картинку" масованого наступу та безальтернативності здачі.

"І для створення картинки входження цих колон. Ніхто не сподівався воювати, як у Маріуполі. Вони вірили, що ніхто не зможе створити їм серйозної протидії, і вони зайдуть до урядового кварталу, змінять керівництво. Оскільки, на їхню думку, керівництво держави до цього часу мало б кудись втекти, якщо ні – вони б його знищили", — зазначив головний розвідник.

Через затримку приблизно на півдоби до аеродрому в Гостомелі встигли підійти ЗСУ та вогнем з артилерії зробили злітну смугу непридатною для посадки важких транспортних літаків. Жоден із таких не сів.

На уточнююче питання, що було б, якби російський десант все ж таки зміг висадитися в Гостомелі, Буданов відповів: "Вибачте, але Київ був би взятий".

Глава ГУР додав, що росія протягом двох тижнів змінювала дату вторгнення. Остаточну інформацію про напад о 4-й ранку 24 лютого Україна отримала приблизно о 15.00 23 лютого.

За словами Буданова, активно росія почала готуватися до агресії проти України з 2007 року, а 2014 року окупанти скористалися зручним для них моментом та захопили український Крим.

При цьому він вважає, що війна між Україною та Росією була неминуча.

Нагадаємо, раніше Кирило Буданов розповів про те, який вплив на війну вплине на смерть путіна.