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"Смерть путина очень быстро все изменит, а кадыров поведет войну за выживание": полный текст интервью Буданова о войне и будущем россии

Автор
Сергей Иванов Сергей Иванов
Дата публикации
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Автор
Кирилл Буданов Новость обновлена 17 мая 2023, 19:01
Кирилл Буданов

Украина должна воспользоваться удачным моментом, когда с Путиным что-нибудь произойдет, говорит руководитель ГУР.

Почему не начинается контрнаступление ВСУ, как различить двойников Владимира Путина и чем может закончиться конфликт хозяина ЧПК "Вагнер" евгения пригожина с минобороны рф, имеет ли отношение Украина к ударам дронов по Кремлю и понесут ли заслуженное наказание военные преступники?

Об этом глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал в интервью журналисту и блоггеру Сергею Иванову. для проекта ISLND TV.

Материал опубликован на украинском языке — читать на языке оригинала
Теги:
#Кремль #Беларусь #Владимир Путин #Александр Лукашенко #Переворот #Евгений Пригожин #Дрон #Кирилл Буданов