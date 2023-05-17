"Смерть путина очень быстро все изменит, а кадыров поведет войну за выживание": полный текст интервью Буданова о войне и будущем россии

Украина должна воспользоваться удачным моментом, когда с Путиным что-нибудь произойдет, говорит руководитель ГУР.

Почему не начинается контрнаступление ВСУ, как различить двойников Владимира Путина и чем может закончиться конфликт хозяина ЧПК "Вагнер" евгения пригожина с минобороны рф, имеет ли отношение Украина к ударам дронов по Кремлю и понесут ли заслуженное наказание военные преступники?

Об этом глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал в интервью журналисту и блоггеру Сергею Иванову. для проекта ISLND TV.