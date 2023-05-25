Буданов був тяжко поранений на фронті: уламок потрапив під серце

Буданов згадав про поранення, які отримував на фронті

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов, якого неодноразово намагалися вбити, вперше розповів про тяжке поранення, отримане під час боїв на Донбасі ще до повномасштабного вторгнення росіян.

В інтерв’ю NV.ua глава ГУР зізнався, що за час збройної агресії окупантів він отримав три поранення.

Найважче поранення Буданов отримав під час операцій на лінії зіткнення на Донбасі. Під час виконання однієї з них уламок від міни потрапив просто під серце українському розвіднику.

Буданов розповів, що виймати уламок із тіла тоді було небезпечно для життя.

"У мене була пробита спина, шия. Виходив через лінію фронту своїм ходом, на адреналіні, десь 5 км, а потім упав знесилений. Поранення важке, але в принципі жити можна", — розповів голова ГУР.

Ще одне поранення сталося, коли куля потрапила до його правої руки. Через пошкодження ліктьового суглоба Буданов мав труднощі зі згинанням руки.

При цьому розвідник не розповідав про те, де саме і коли він отримував поранення на фронті.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що Буданов думає про майбутній контрнаступ ЗСУ.