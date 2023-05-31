"Каюся!": нардеп Гончаренко вийшов в ефір у трусах, але вже виправдався (відео)

Сам Гончаренко зізнався, що був у трусах, однак він має власне пояснення

Нардеп Олексій Гончаренко, родичці якого на початку травня СБУ вручила підозру, з'явився в трусах під час прямого ефіру у TikTok. Запис відео активно поширюють у мережі і ще й висловлюють припущення, що він був нетверезий. На відео видно, що у політика гола нога під сорочкою і видно тканину трусів. Крім того, його міміка користувачам мережі здалася доволі дивною.

Сам Гончаренко вже пояснив цю ситуацію. Свій дивний стан він обґрунтовує тим, що днями у Києві було багато нічних тривог, тому він, як й інші кияни, просто не виспався. Крім того, протягом дня мав багато роботи — засідання Ради та "море включень".

"Дуже втомився до вечора. Але дуже важливо було: багато питань, на які мав відповісти. Тому вирішив вийти в TikTok, поговорити з підписниками. А вже було 23:30, взагалі-то. Про труси – каюсь! Але, напевне, краще все ж у трусах?", — написав нардеп у себе в Telegram-каналі.

Нагадаємо, що раніше український шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво опублікував фото в трусах з написом про путіна. Таким чином він підтримав флешмоб, де українська та світова спільнота закликала передати Україні танки серії "Leopard".

А раніше в прямому ефірі українського телеканалу стався гучний курйоз. Пес, якого принесли для шоу, справив потребу просто на стіл ведучим.