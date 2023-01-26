"путін-х**ло": Ектор Хіменес-Браво в трусах вказав путіну на його місце (фото)

Кулінар чітко підмелив думки кожного українця

Попри те, що вже офіційно відомо про передачу танків Leopard 2 Україні, тренд на все леопардове серед українців залишається актуальним і флешмоб під хештегом #freetheleopards продовжується. До цієї акції також вирішив приєднатися і відомий шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво.

На своїй сторінці в Інстаграмі кулінар опублікував яскравий знімок у леопардовому "вбранні", яким чітко вказав на місце російського диктатора володимира путіна. Чоловік постав у леопардовій футболці та чорних трусах, на яких красувався напис "путін-х**ло" на попі.

"Леопард — моя друга улюблена тварина, після Лупіти та Чоко. #freetheleopards" — підписав фото Ектор.

Варто зазначити, що підписники шеф-кухаря схвально прийняли його таку позицію, про що говорять позитивні і навіть захоплені коментарі під фото.

Нагадаємо, що раніше знаменитий шеф-кухар, суддя проєкту "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво назвав росіян лицемірами. Пізніше чоловік закликав українських біженців бути послами України та розповідати про злочини росіян.

Раніше кулінар уперше показав на фото свою кохану. Деякі передплатники наголосили, що дівчина Ектора схожа на відомих українських співачок Злату Огневич чи Христину Соловій.