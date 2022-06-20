"Не можна скиглити, коли прихистили": Ектор Хіменес-Браво звернувся до українців за кордоном

Відомий кулінар назвав людей, які втекли від війни, послами України в Європі

Знаменитий шеф-кухар, суддя проєкту "МастерШеф" на телеканалі СТБ Ектор Хіменес-Браво, який назвав росіян лицемірами, у Всесвітній день біженців 20 червня звернувся до українців, яким довелося покинути свої оселі через війну на батьківщині.

У своєму свіжому пості в Інстаграмі кулінар нагадав, що через повномасштабне вторгнення росії в Україну понад 7 мільйонів українців були змушені залишити рідні місця, 5 мільйонів досі перебувають у Європі. Ектор Хіменес-Браво закликав їх бути послами України.

Чому росії не виграти війну проти України?

"Я розумію, що вам не легко. Інший менталітет, мова і устрій. В Євпопі не так як в Україні. Там свої правила які всі мають дотримуватися. Поки наші хлопці воюють за наші кордони — ви воюєте за репутацію України", — підкреслив шеф-кухар.

Він також заявив, що не можна бути зневажливими, скиглити якщо щось не так, коли вас прихистили. "Виходьте на мітинги, волонтерьте, організовуйте благодійні заходи — увага світової спільноти на війну лежить на ваших плечах", — зазначив Ектор Хіменес-Браво.

Раніше Ектор Хіменес-Браво розповів, чому продовжує проходити військовий вишкіл. За його словами, зараз ідеальний час для того, щоб навчитися стріляти для захисту себе та своїх близьких.

Нагадаємо, що демограф Елла Лібанова в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" заявила, що є кілька категорій українців, які вимушено виїхали за кордон через війну в Україні та найімовірніше не повернуться: серед них соціально вразливі особи, а також працевлаштовані.