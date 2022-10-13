Це така пастка…: Ектор Хіменес-Браво нагадав українцям, чому зараз не можна розслаблятись

Суддя шоу "МастерШеф" зазначив, що обстріл 10 жовтня з боку росії змусив багатьох повернутися до реальності

Відомий український шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво продовжує інформувати світ про звірства російських окупантів. На цей раз зірка кулінарії звернувся до українців — чоловік зазначив, що масований ракетний обстріл 10 жовтня з боку росії змусив повернутися до реальності мирні міста України.

Ектор нагадав, що війна досі триває, тому розслаблятись зараз зовсім не на часі. "Нажаль, в мирних містах, і в мені в тому числі, поселилося відчуття, що Україна вже перемогла, або от-от переможе, або от-от зайде в Крим і все буде добре. Друзі, це така пастка… І від цього наша спроможність мобілізуватися знижується", — написав кулінар в Інстаграмі.

Він акцентував увагу на необхідності мати біля себе "тривожну валізу", адже багато хто її вже може і розкрив, а дехто і зовсім не упаковували. Також відомий шеф-кухар запевнив у тому, що перемога обов'язково буде за українцями, але для цього потрібно всім щось робити за своїми можливостями. І якщо доведеться – йти на фронт.

Ектор Хіменес-Браво вірить в перемогу України

"Так само як неприємно читати цей пост, має бути чітко зрозуміла думка — кожен з нас має бути готовий піти замінити їх там, на фронті. Бо тільки разом нас не подолати. Перемогу відсвяткуємо, але спочатку давайте переможемо, і зробимо все для цього", — підсумував Ектор.

Нагадаємо, що раніше знаменитий шеф-кухар, суддя проєкту "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво назвав росіян лицемірами. Пізніше чоловік закликав українських біженців бути послами України і розповідати про злочини росіян.

Раніше кулінар вперше показав на фото свою кохану. Дехто з підписників наголосив, що дівчина Ектора схожа на відомих українських співачок Злату Огнєвіч чи Христину Соловій.