"Кожне слово пронизує": Настя Каменських емоційно виконала гімн України і зворушила мережу (відео)

Виконавиця горда за те, що вона українка

Українська співачка Настя Каменських зворушила виконанням українського гімну "Ще не вмерла України". Зірка, яка викликала суперечки серед своїх шанувальників щодо її повноти, заявила, що виконання цієї пісні для неї — це суміш болю та невимовної гордості, і вона горда за те, що є українкою.

У себе на сторінці в Інстаграмі Каменських опублікувала відео, на якому вона зі сцени перед слухачами співає гімн і тримає руку біля свого серця.

"Кожне слово досі пронизує до самого серця, бо описує долю нашої країни. Навіть сьогодні, коли Україна щодня мужньо відстоює свої кордони та бореться з ворогом, а мирні українці вимушені ховатися у бомбосховищах, увесь світ дивується нашій силі та скандує "Слава Україні !". Бо ми щоразу доводимо: правда на нашій стороні і вона обов’язково переможе!", — написала у пості співачка.

Нагадаємо, що Настя Каменських лише нещодавно повернулася до України з Іспанії. Незадовго до повномасштабного вторгнення вона з чоловіком, українським репером та продюсером Алексієм Потапенко (Потап) полетіла відпочивати, за що потім зіркове подружжя отримало хвилю критики. Нещодавно Каменських випустила пісню закоханим, яких розлучила війна.

Сам Потап потрапив у ще більший скандал. Чоловік намагається виправдатися за свої слова про наявність у нього контракту з теробороною ЗСУ. Втім, як пояснили представники ТрО, це не зовсім відповідає реальності.

Раніше "Телеграф" писав, що одну зі своїх пісень під час війни Потап присвятив перемогам ЗСУ над російськими загарбниками під час повномасштабної війни.

Також ми розповідали, що його падчерка нещодавно вийшла заміж за іноземця.