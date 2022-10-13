Это такая ловушка…: Эктор Хименес-Браво напомнил украинцам, почему сейчас нельзя расслабляться

Судья шоу "МастерШеф" отметил, что обстрел 10 октября со стороны россии заставил многих вернуться к реальности

Известный украинский шеф-повар Эктор Хименес-Браво продолжает информировать мир о зверствах российских оккупантов. В этот раз звезда кулинарии обратился к украинцам — мужчина отметил, что массированный ракетный обстрел 10 октября со стороны россии заставил вернуться к реальности мирные города Украины.

Эктор напомнил, что война до сих пор продолжается, поэтому расслабляться сейчас совсем не ко времени. "К сожалению, в мирных городах, и во мне в том числе, поселилось ощущение, что Украина уже победила, или вот-вот победит, или вот-вот зайдет в Крым и все будет хорошо. Друзья, это такая ловушка… И от этого наша способность мобилизоваться снижается", – написал кулинар в Инстаграме.

Он акцентировал внимание на необходимости иметь возле себя "тревожный чемодан", ведь многие его уже может и раскрыли, а некоторые и вовсе не упаковывали. Также известный шеф-повар заверил, что победа обязательно будет за украинцами, но для этого нужно всем что-то делать по своим возможностям. И если придется – уходить на фронт.

Эктор Хименес-Браво верит в победу Украины

"Так же как неприятно читать этот пост, должно быть четко понятное мнение — каждый из нас должен быть готов пойти заменить их там, на фронте. Ибо только вместе нас не преодолеть. Победу отпразднуем, но сначала давайте победим, и сделаем все для этого", – подытожил Эктор.

Напомним, что ранее знаменитый шеф-повар, судья проекта "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво назвал россиян лицемерами. Позже мужчина призвал украинских беженцев быть послами Украины и рассказывать о преступлениях россиян.

Ранее кулинар впервые показал на фото свою любимую. Некоторые подписчики подчеркнули, что девушка Эктора похожа на известных украинских певиц Злату Огневич или Христину Соловий.