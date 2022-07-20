Похожа на Злату Огневич: Эктор Хименес-Браво впервые показал свою возлюбленную (фото)

Кулинар наконец-то перестал скрывать лицо своей возлюбленной.

Известный повар, главный судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился со своими поклонниками самым сокровенным — он впервые показал, как выглядит его девушка. Отметим, что кулинар и ранее публиковал фото с ней, однако не показывал ее лица.

Фото появилось на его странице в Инстаграм. На снимке Эктор позирует вместе со своей возлюбленной, которая кстати вдвое его младше, в банных халатах лежа на кровати. Возле них бегает их собака. Они держатся за руки и смеются.

"Скучаю по нашим семейным вечерам" — подписал фото повар.

В комментариях подписчики засыпали пару комплиментами, отмечая, что они очень красиво и мило вместе смотрятся. Некоторые отметили, что возлюбленная Эктора похожа на украинских певиц Злату Огневич или Кристину Соловий. Видимо из-за цвета волос и похожей прически.

Ранее Эктор Хименес-Браво рассказал, почему продолжает проходить военную подготовку. По его словам, сейчас идеальное время для того, чтобы научиться стрелять для защиты себя и своих близких.