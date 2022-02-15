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"Ей 18 есть?": Эктор Хименес-Браво показал свою девушку и вызвал споры в сети (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Эктор Хименес-Браво опубликовал фото с новой девушкой Новость обновлена 15 февраля 2022, 13:16
Эктор Хименес-Браво опубликовал фото с новой девушкой

Судья шоу "Мастер Шеф" нарвался на критику в сети.

Известный повар, главный судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво на своей странице в соцсети публикует не только различные рецепты, но и делится подробностями своей личной жизни.

В день всех влюбленных, 14 февраля, шеф-повар опубликовал у себя в Инстаграме романтический снимок со своей возлюбленной. Пара позировала у зеркала в одинаковых банных халатах, однако лица девушке не было видно, ведь она закрыла его телефоном.

"Просто оставлю это здесь" — написал под снимком Эктор, отметив, что обещал не постить фото, но не удержался.

Повар не раз говорил, что он очень счастлив в этих отношениях, однако подробнее о своей спутнице не рассказывает, и даже не называет ее имя. Также стоит отметить, что девушка повара намного ниже его и выглядит очень молодо, что вызвало много вопросов у подписчиков Хименеса-Браво. Несмотря на споры, многие поклонники повара очень рады за Эктора, и желают ему счастья.

Ранее Эктор Хименес Браво рассказал, как приготовить сырный чизкейк как в сериале "Друзья".

Теги:
#Повар #Шеф-повар #Эктор Хименес Браво #Новости Эктор Хименес-Браво #Шеф-повар Эктор Хименес-Браво
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