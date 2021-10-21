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Судья шоу "Мастер Шеф" поделился рецептом нежного пирога из сериала "Друзья"

Автор
Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Кадр из сериала "Друзья" Новость обновлена 21 октября 2021, 15:50
Кадр из сериала "Друзья"

Поклонники популярного ситкома "Друзья" будут в восторге.

Кто помнит серию, в которой Рейчел и Чендлер уронили чизкейк в коридоре? Вот рецепт того самого пирога, который вкусный даже с пола. 

Главный судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво на своей странице в Инстаграм рассказал, как приготовить нежный чизкейк на песочной основе. 

Чизкейк из сериала "Друзья": ингредиенты

  • Печенье песочное — 500 гр
  • Масло сливочное — 166 гр
  • Сыр сливочный — 1 кг
  • Сахарная пудра — 200 гр
  • Яйца — 5 шт
  • Сливки 30-35% — 333 мл

Чизкейк из сериала "Друзья": способ приготовления

  1. Печенье размолотите, смешайте с топленым сливочным маслом и разложите на дно формы.
  2. Взбейте крем-сыр с сахарной пудрой, добавьте яйца и влейте тонкой струйкой сливки, добавив к ним ванильную эссенцию.
  3. Массу вылейте в формочку и запекайте при 150 градусах 1 час.
  4. После приготовления остудите чизкейк. Сначала приоткройте дверцу духовки на 1 час, а потом остужайте при комнатной температуре.

Эктор Хименес-Браво отмечает, что очень важно в приготовлении чизкейка на дно духовки поставить тару с водой.

Ранее, "Телеграф" писал, что Эктор Хименес-Браво рассказал, как приготовить печенье с шоколадной крошкой.

Теги:
#Рецепт #Сериал Друзья #Эктор Хименес Браво #Чизкейк
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