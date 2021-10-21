Судья шоу "Мастер Шеф" поделился рецептом нежного пирога из сериала "Друзья"

Поклонники популярного ситкома "Друзья" будут в восторге.

Кто помнит серию, в которой Рейчел и Чендлер уронили чизкейк в коридоре? Вот рецепт того самого пирога, который вкусный даже с пола.

Главный судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво на своей странице в Инстаграм рассказал, как приготовить нежный чизкейк на песочной основе.

Чизкейк из сериала "Друзья": ингредиенты

Печенье песочное — 500 гр

Масло сливочное — 166 гр

Сыр сливочный — 1 кг

Сахарная пудра — 200 гр

Яйца — 5 шт

Сливки 30-35% — 333 мл

Чизкейк из сериала "Друзья": способ приготовления

Печенье размолотите, смешайте с топленым сливочным маслом и разложите на дно формы. Взбейте крем-сыр с сахарной пудрой, добавьте яйца и влейте тонкой струйкой сливки, добавив к ним ванильную эссенцию. Массу вылейте в формочку и запекайте при 150 градусах 1 час. После приготовления остудите чизкейк. Сначала приоткройте дверцу духовки на 1 час, а потом остужайте при комнатной температуре.

Эктор Хименес-Браво отмечает, что очень важно в приготовлении чизкейка на дно духовки поставить тару с водой.

Ранее, "Телеграф" писал, что Эктор Хименес-Браво рассказал, как приготовить печенье с шоколадной крошкой.