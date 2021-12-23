Как приготовить идеальный домашний майонез: судья "МастерШефа" назвал главный секрет

Для приготовления майонеза в домашних условиях ингредиенты не должны быть холодными

Салаты с майонезом на Новый год готовит практически каждая хозяйка. Это может быть "Новогодняя ночь" или "Рождественский венок", при приготовлении которых не обойтись без добавления майонеза. Однако, магазинный соус всегда можно заменить домашним, что прибавит блюдам еще больше ценности и насыщенного вкуса.

Рецептом приготовления домашнего майонеза поделился известный шеф-повар Эктор Хименес-Браво на своей странице в Instagram.

Как приготовить домашний майонез

Ингредиенты

Яйцо — 2 шт.

Растительное масло — 250 гр.

Горчица — 2 ч.л.

Лимонный сок — 1 ст.л.

Сахар — 0,5 ч.л.

Соль — 0,5 ч.л.

Хозяйкам на заметку! Для приготовления майонеза все продукты должны быть комнатной температуры.

Приготовление

В высокую емкость разбиваем два яйца. Идеальной посудой для этого станет стакан для погружного блендера. Вливаем к яйцам растительно масло, добавляем 2 столовых ложки горчицы, соль сахар. Ставим ножи погружного блендера прямо на желтки и взбиваем все ингредиенты не двигаясь. Когда майонез начнет густеть продолжаем взбивать. На финальном этапе добавляем лимонный сок и взбиваем еще минуту. Домашний майонез можно доводить до желаемого вкуса с помощью соли, лимона и горчицы. Все зависит от ваших предпочтений.

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