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"Їй 18 є?": Ектор Хіменес-Браво показав свою дівчину та викликав суперечки у мережі (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Ектор Хіменес-Браво опублікував фото з новою дівчиною Новина оновлена 15 лютого 2022, 13:16
Ектор Хіменес-Браво опублікував фото з новою дівчиною

Суддя шоу "Майстер Шеф" нарвався на критику у мережі.

Відомий кухар, головний суддя кулінарного шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво на своїй сторінці у соцмережі публікує не лише різні рецепти, а й ділиться подробицями свого особистого життя.

У день усіх закоханих, 14 лютого, шеф-кухар опублікував у себе в Інстаграмі романтичний знімок зі своєю коханою. Пара позувала біля дзеркала в однакових лазневих халатах, проте обличчя дівчини не було видно, адже вона закрила його телефоном.

"Просто залишу це тут" — написав під знімком Ектор, зазначивши, що обіцяв не постити фото, але не втримався.

Кухар не раз казав, що він дуже щасливий у цих відносинах, проте докладніше про свою супутницю не розповідає, і навіть не називає її ім’я. Також варто зазначити, що дівчина кухаря набагато нижча за нього і виглядає дуже молодо, що викликало багато запитань у підписників Хіменеса-Браво. Попри суперечки, багато шанувальників кухаря дуже раді за Ектора, і бажають йому щастя.

Раніше Ектор Хіменес Браво розповів, як приготувати сирний чізкейк як у серіалі "Друзі".

Теги:
#Кухар #Шеф повар #Ектор Хіменес Браво #Новини Ектор Хіменес-Браво #Шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво
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