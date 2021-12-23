Як приготувати ідеальний домашній майонез: суддя "МастерШефа" назвав головний секрет

Для приготування майонезу в домашніх умовах інгредієнти не повинні бути холодними

Салати із майонезом на Новий рік готує практично кожна господиня. Це може бути "Новорічна ніч" або "Різдвяний вінок", при приготуванні яких не обійтися без додавання майонезу. Проте, магазинний соус завжди можна замінити домашнім, що додасть стравам ще більше цінності та насиченого смаку.

Рецептом приготування домашнього майонезу поділився відомий шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво на своїй сторінці в Instagram.

Як приготувати домашній майонез

Інгредієнти

Яйце — 2 шт.

Рослинна олія — 250 гр.

Гірчиця — 2 ч.л.

Лимонний сік — 1 ст.

Цукор — 0,5 ч.л.

Сіль — 0,5 ч.л.

Хазяйкам на замітку! Для приготування майонезу всі продукти мають бути кімнатної температури.

Приготування

У високу посудину розбиваємо два яйця. Ідеальним посудом для цього стане склянка для занурювального блендера. Вливаємо до яєць рослинну олію, додаємо 2 столові ложки гірчиці, сіль цукор. Ставимо ножі занурювального блендера прямо на жовтки й збиваємо всі інгредієнти, не рухаючи блендер. Коли майонез почне густіти, продовжуємо збивати. На фінальному етапі додаємо лимонний сік та збиваємо ще хвилину. Домашній майонез можна доводити до бажаного смаку за допомогою солі, лимона та гірчиці. Все залежить від ваших уподобань.

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