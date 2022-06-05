"Лучше умереть в бою": Эктор Хименес-Браво признался, почему учится стрелять

Самый страшный сон для знаменитого кулинара, это когда оккупанты хотят убить его семью

Известный шеф-повар, судья кулинарного проекта "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, почему продолжает проходить военную подготовку. По словам кулинара, сейчас идеальное время для того, чтобы научиться стрелять.

Об этом Эктор Хименес-Браво заявил в Инстаграме. Для кулинара важно, чтобы он мог защитить от российских оккупантов себя и свою семью.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

"Каждый мужчина имеет сейчас возможность получить навыки стрельбы, работы с оружием, передвижения на открытой местности и в помещениях, работе в паре. Это время нам подарили военные, победившие 1 стадию войны… Это наша обязанность и долг перед защитниками. Вторая причина, почему я учусь военному делу – это самозащита… Мой самый ужасный сон, когда в мой дом заходят орки и хотят убить меня и мою семью, а я даже не знаю, как работает пистолет или автомат, чтобы защитить себя. Лучше умереть в бою, защищая свой дом, чем от пули на коленях", — написал Эктор Хименес-Браво.

Кулинар добавил, что сейчас украинцам нужно учиться военному делу, чтобы "уничтожить этих изуверов".

"Тренировками можно заниматься на выходных. По несколько часов. Нет тренировок? Открой ютуб. Не думай, что тебя это обошло и слава богу. Завтра все может измениться. Слава Украине! Мы победим!", — подытожил известный шеф-повар.

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Эктор Хименес-Браво, который ранее сравнил путина с Гитлером, начал изучать военное дело, чтобы быть готовым защитить себя и свой дом. Ранее он заявил, что не собирается вступать в ВСУ или ТРО и ездить по блокпостам для фотосессий и съемок "видео для галочки".