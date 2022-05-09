"Нацизм в лице путина вернулся": Эктор Хименес-Браво пристыдил россиян, отмечающих День победы

Известный шеф-повар сравнил Гитлера с путиным

Украинский кулинар Эктор Хименес-Браво упрекнул россиян, пышно отмечающих День победы над нацизмом 9 мая в то время, когда армия рф истребляет украинский народ.

У себя в Инстаграме известный шеф-повар заявил, что жители россии опозорили своих предков.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

"Ваши политики и солдаты опозорили всю память о победе над Гитлером. Ведь они сами стали ими. Они растоптали то, за что сидели в окопах, умирали ваши дедушки и бабушки. Это позор на многие года. Как только первая ракета ударила по нашей земле", — написал Хименес-Браво.

Кулинар подчеркнул, что в россии пропаганда часто перекручивает, что это только они победили Гитлера и нацизм.

"На самом деле в этой коалиции принимал участие весь союз государств в котором была Украина, Казахстан, Грузия и др. Так и страны с других районов мира, такие как Австралия, США, Китай, Колумбия и много других", — отметил шеф-повар.

Эктор Хименес-Браво верит, что в войне с россией Украина победит по той же причине, почему победили Гитлера.

"Мы не воюем за царя. Мы воюем за себя. Чтобы победа наших предков была не зря. Мы на своей земле, защищаем своих жен и детей. Мы не говорим "хотим повторить", это делает ваша власть и солдаты. Больные убл*дки", — заявил украинский кулинар.

Ранее "Телеграф" писал, что после вторжения путинских войск на территорию Украины, большинство украинцев изменили свои взгляды на "праздник" 9 мая. Согласно опросу группы "Рейтинг", в 2022 году 9 мая потеряло свой "рейтинг" и перешло в разряд пережитков прошлого.