Воюющий в ВСУ Андрей Хлывнюк назвал россиян упырями: "Чувствую презрение и брезгливость"

С первых дней войны в Украине Хлывнюк отправился в ряды теробороны Киева, а сейчас он защищает нашу родину в рядах ВСУ на Донбассе.

Лидер "Бубмокса" Андрей Хлывнюк, который ранее получил ранение осколком мины, рассказал, что даже несмотря на большое количество концертов и выступлений в россии, он испытывает ко всему, что связанно с ней, презрение и брезгливость, в особенности к российской армии и кровавому диктатору путину.

Об этом музыкант рассказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону в рамках его программы "В гостях у Дмитрия Гордона" в ютуб. Также артист отметил, что увы, но он сотрудничал со многими российскими звездами, которые яро поддерживают путина.

"Я испытываю к ним презрение и брезгливость" — признается артист, называя россиян упырями, которым нет прощения.

Также он отметил, что на протяжении 10 лет его группа являлась одной из самых популярных в рф, и у него даже есть 2 из 3-х высших музыкальных наград страны-агрессора. Более того, под песни группы "Бумбокс" выходило замуж приличное количество "российских дочек".

Ранее "Телеграф" писал, что российские артисты Алла Пугачева и Максим Галкин открыто поддерживают Украину в войне с россией. Такая поддержка очень дорого им стоила. Телеведущая Маша Ефросинина в одном из эфиров программы "Гроші" намекнула, что Галкин и Пугачева лишились своего шикарного замка под Москвой. Однако звездная пара продолжает быть на стороне Украины.