Андрій Хливнюк, який воює у ЗСУ, назвав росіян упирями: "Відчуваю зневагу і гидливість"

З перших днів війни в Україні Хливнюк вирушив до лав тероборони Києва, а зараз він захищає нашу батьківщину у лавах ЗСУ на Донбасі.

Лідер "Бубмокса" Андрій Хливнюк, який раніше отримав поранення уламком міни, розповів, що навіть попри велику кількість концертів і виступів у росії, він відчуває до всього, що пов’язано з нею, зневага і бридливість, особливо до російської армії та кривавого диктатора путіну.

Про це музикант розповів в інтерв’ю українському журналісту Дмитру Гордону у рамках його програми "В гостях у Дмитра Гордона" у ютуб. Також артист зазначив, що, на жаль, він співпрацював з багатьма російськими зірками, які яро підтримують путіна.

"Я відчуваю до них зневагу та гидливість" — зізнається артист, називаючи росіян упирями, яким немає прощення.

Також він зазначив, що протягом 10 років його група була однією з найпопулярніших в росії, і у нього навіть є дві з трьох вищих музичних нагород країни-агресора. Щобільше, під пісні гурту "Бумбокс" виходила заміж чимала кількість "російських доньок".

Раніше "Телеграф" писав, що російські артисти Алла Пугачова та Максим Галкін відкрито підтримують Україну у війні з росією. Така підтримка дуже дорого коштувала їм. Телеведуча Маша Єфросиніна в одному з ефірів програми "Гроші" натякнула, що Галкін та Пугачова втратили свій шикарний замок під Москвою. Проте зіркова пара продовжує бути на боці України.