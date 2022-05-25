"Я задихався": Коля Серга, який воює у ЗСУ, розповів, як жив у Москві і чому поїхав

Серга не зміг відчути себе як удома, ні в росії, ні в Америці.

Український співак і ведучий Коля Серга, який з перших днів російського вторгнення стоїть на варті України в лавах ЗСУ, зізнався, чому він вирішив поїхати з росії, хоча в нього й була досить успішна кар’єра. Нагадаємо, що Серга — ексведучий програми "Орел і решка".

Про причини свого остаточного переїзду з рф, а також про відмову від Америки артист розповів в інтерв’ю шеф-редактору OBOZREVATEL Оресту Сохару в рамках проєкту "Орестократія". Інтерв’ю вийшло 24 травня на однойменному ютуб-каналі.

Варто зазначити, що в російській столиці Серга жив 2 роки і часто їздив туди аж до 2018-го року, хоча весь продакшн "Орла та решки" проходив у Києві, окрім зйомок, що були у різних країнах. Трохи поїздивши із програмою, Микола вирішив остаточно повернутися до рідної України та переїхати назад до Києва.

"Я зрозумів, що не можу там жити. Я задихався. Там не було творчого повітря і не було свободи", — зізнався Серга.

Після в житті артиста з’явилася поїздка в Америку на навчання. Там у нього з’явилися добрі перспективи для розвитку своєї кар’єри, і йому пропонували там лишитись, проте Микола обрав Україну.

Раніше "Телеграф" писав, що Коля Серга написав вірш про підбитого російського крейсера "Москва". А також випустив пісню "Винесемо орду!", у якій висміяв путіна та росію.