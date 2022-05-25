"Я задыхался": воюющий в ВСУ Коля Серга рассказал, как жил в Москве и почему уехал

Серга не смог почувствовать себя как дома, ни в россии, ни в Америке.

Украинский певец и ведущий Коля Серга, который с первых дней российского вторжения стоит на страже Украины в рядах ВСУ, признался, почему он решил уехать из россии, хотя у него и была там достаточно успешная карьера. Напомним, что Серга — экс-ведущий программы "Орел и решка".

О причинах своего окончательного переезда из россии, а также об отказе от Америки, артист рассказал в интервью шеф-редактору OBOZREVATEL Оресту Сохару в рамках проекта "Орестократия". Интервью вышло 24 мая на одноименном ютуб-канале.

Стоит отметить, что в российской столице Серга жил 2 года и часто ездил туда вплоть до 2018-го года, хотя весь продакшн "Орла и решки" проходил в Киеве, кроме съемок, которые были в разных странах. Немного поездив с программой, Николай решил окончательно вернуться в родную Украину и переехать назад в Киев.

"Я понял, что не могу там жить. Я задыхался. Там не было творческого воздуха и не было свободы" — признался Серга.

После в жизни артиста появилась поездка в Америку на учебу. Там у него появились хорошие перспективы для развития своей карьеры, и ему предлагали там остаться, однако Николай выбрал Украину.

Ранее "Телеграф" писал, что Коля Серга написал стихотворение о подбитом российском крейсере "Москва". А также выпустил песню "Вынесем орду!", в которой высмеял путина и россию.