Эктор Хименес-Браво показал, как будет уничтожать российских оккупантов на украинской земле (фото)

Кулинар активно учится стрелять.

Известный шеф-повар, главный судья кулинарного шоу "Мастер Шеф", Эктор Хименес-Браво, который ранее сравнил путина с Гитлером, снова удивил своих поклонников. Мужчина начал изучать военное дело, чтобы быть готовым защитить себя и свой дом.

Об этом повар сообщил на своей странице в Инстаграм, опубликовав снимок в военной форме и с автоматом.

"Другое время – другие умения. На выходных начал тренировку военному делу" — написал кулинар, отметив, что он начал уделять время навыкам, необходимым для своей защиты.

Также Хименес-Браво подчеркнул, что делает это не для своего пиара. Он не собирается вступать в ВСУ или ТРО и ездить по блокпостам для фотосессий и съемок "видео для галочки". Он хочет научиться, как защитить себя, если россияне придут к нему в дом. К этому он призвал и всех украинцев.

Днем ранее кулинар опубликовал ролик со своих занятий, где видно, как он учится стрелять.

В комментариях поклонники артиста поддерживают такое его решение и восхищаются его поступком.

Ранее "Телеграф" писал, что российский юморист Максим Галкин сдержал свое обещание перечислить часть прибыли от благотворительных концертов в Израиле на помощь украинским беженцам. Более того, он призвал других артистов поступать также.