Ектор Хіменес-Браво показав, як знищуватиме російських окупантів на українській землі (фото)

Кулінар активно вчиться стріляти.

Відомий шеф-кухар, головний суддя кулінарного шоу "Майстер Шеф", Ектор Хіменес-Браво, який раніше порівняв путіна з Гітлером, знову здивував своїх шанувальників. Чоловік почав вивчати військову справу, щоб бути готовим захистити себе та свій дім.

Про це кухар повідомив на своїй сторінці в Інстаграм, опублікувавши знімок у військовій формі та з автоматом.

"Інший час — інші вміння. На вихідних розпочав тренування військовій справі" — написав кулінар, зазначивши, що він почав приділяти час навичкам, необхідним для свого захисту.

Також Хіменес-Браво наголосив, що робить це не для свого піару. Він не збирається вступати до ЗСУ чи ТРО та їздити блокпостами для фотосесій та зйомок "відео для галочки". Він хоче навчитися, як захистити себе, якщо росіяни прийдуть до нього до дому. До цього він закликав і усіх українців.

Днем раніше кулінар опублікував ролик зі своїх занять, де видно, як він вчиться стріляти.

У коментарях шанувальники артиста підтримують таке його рішення та захоплюються його вчинком.

Раніше "Телеграф" писав, що російський гуморист Максим Галкін дотримався своєї обіцянки перерахувати частину прибутку від благодійних концертів в Ізраїлі на допомогу українським біженцям. Щобільше, він закликав інших артистів чинити також.