Схожа на Злату Огнєвіч: Ектор Хіменес-Браво вперше показав свою кохану (фото)

Кулінар нарешті перестав приховувати обличчя своєї коханої.

Відомий кухар, головний суддя кулінарного шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво поділився зі своїми шанувальниками найпотаємнішим — він уперше показав, як виглядає його дівчина. Зазначимо, що кулінар і раніше публікував фото із нею, проте не показував її обличчя.

Фото з’явилося на його сторінці в Інстаграм. На знімку Ектор позує разом зі своєю коханою, яка до речі вдвічі молодша, у лазневих халатах лежачи на ліжку. Біля них бігає їхній собака. Вони тримаються за руки та сміються.

"Сумую за нашими сімейними вечорами" — підписав фото кухар.

У коментарях підписники засипали пару компліментами, зазначаючи, що вони дуже гарно і мило разом виглядають. Дехто наголосив, що кохана Ектора схожа на українських співачок Злату Огневич чи Христину Соловій. Мабуть, через колір волосся та схожу зачіску.

Раніше Ектор Хіменес-Браво розповів, чому продовжує проходити військову підготовку. За його словами, зараз ідеальний час для того, щоб навчитися стріляти для захисту себе та своїх близьких.