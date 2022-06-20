"Нельзя ныть, когда приютили": Эктор Хименес-Браво обратился к украинцам за границей

Известный кулинар назвал людей, которые сбежали от войны, послами Украины в Европе

Знаменитый шеф-повар, судья проекта "МастерШеф" на телеканале СТБ Эктор Хименес-Браво, назвавший россиян лицемерами, во Всемирный день беженцев 20 июня обратился к украинцам, которым пришлось бросить свои дома из-за войны на родине.

В своем свежем посте в Инстаграме кулинар напомнил, что из-за полномасштабного вторжения россии в Украину более 7 миллионов украинцев были вынуждены покинуть родные места, 5 миллионов до сих пор находятся в Европе. Эктор Хименес-Браво призвал их быть послами Украины.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

"Я понимаю, что вам не просто. Другой менталитет, язык и устройство. В Европе не так, как в Украине. Там свои правила, которые все должны соблюдать. Пока наши ребята воюют за наши границы – вы сражаетесь за репутацию Украины", — подчеркнул шеф-повар.

Он также заявил, что нельзя быть пренебрежительными, ныть если что-то не так, когда вас приютили. "Выходите на митинги, занимайтесь волонтерством, организуйте благотворительные мероприятия – внимание мирового сообщества на войну лежит на ваших плечах", — отметил Эктор Хименес-Браво.

Ранее Эктор Хименес-Браво рассказал, почему продолжает проходить военную подготовку. По его словам, сейчас идеальное время для того, чтобы научиться стрелять для защиты себя и своих близких.

Напомним, что демограф Элла Либанова в эксклюзивном интервью "Телеграфу" заявила, что есть несколько категорий украинцев, которые вынужденно выехали за границу из-за войны в Украине и вероятнее всего не вернутся: среди них социально уязвимые лица, а также трудоустроенные.