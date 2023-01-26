"путин-х**ло": Эктор Хименес-Браво в трусах указал путину на его место (фото)

Кулинар четко подмелил мысли каждого украинца

Несмотря на то, что уже официального известно о передаче танков Leopard 2 Украине, тренд на все леопардовое среди украинцев остается все еще актуальным и флешмоб под хештегом #freetheleopards продолжается. К этой "акции" также решил присоединиться и известный шеф-повар Эктор Хименес-Браво.

На своей странице в Инстаграм кулинар опубликовал яркий снимок в леопардовом "наряде", которым четко указал на место российского диктатора владимира путина. Мужчина предстал в леопардовой футболке и черных трусах, на которых красовалась надпись "путин-х**ло" на попе.

"Леопард — мое второе любимое животное, после Лупиты и Чоко. #freetheleopards" — подписал фото Эктор.

Стоит отметить, что подписчики шеф-повара одобрительно приняли его такую позицию, о чем говорят положительные, и даже восторженные комментарии под фото.

Напомним, что ранее знаменитый шеф-повар, судья проекта "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво назвал россиян лицемерами. Позже мужчина призвал украинских беженцев быть послами Украины и рассказывать о преступлениях россиян.

Ранее кулинар впервые показал на фото свою любимую. Некоторые подписчики подчеркнули, что девушка Эктора похожа на известных украинских певиц Злату Огневич или Христину Соловий.