Прославився на всю Україну: цуценя влаштувало курйоз в ефірі телемарафону (відео)

Ситуація сталася зранку, 4 жовтня

Прямо в ефірі українського телебачення цуценя на прізвисько Пуговка, якого привела гість, сходило в туалет на стіл ведучих. Тоді курйоз швидко прийшлося вирішувати власниці тваринки і ведучій марафону.

Ця ситуація трапилася в ранковому ефірі українського телеканалу "1+1". Тоді разом з організаторкою притулку для тварин Софією Даниловою обговорювалася проблема домашніх вихованців, які постраждали від війни. Цей ефір також транслювався на телеканалі "Рада" у рамках телемарафону.

Момент швидко розлетівся по Інтернет-мережі завдяки чисельним публікаціям в Telegram-каналах, і цуценя стало справжньою зіркою. Не обійшлося і без жартів, які б включали в себе останні події у світі.

Засновник автомобільного блогу Євген Муджурі на своїй сторінці у Фейсбук пожартував щодо висловів Ілона Маска, які той зробив у понеділок, 3 жовтня. Він зазначив, що це американський підприємець "опублікував свій твіт прямо в телестудії".

Інші користувачі мережі також не залишился осторонь. Дехто згадав про собаку Патрона, а дехто просто посміявся над неочікуваною ситуацією в прямому ефірі телебачення.

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