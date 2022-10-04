Прославился на всю Украину: щенок устроил курьез в эфире телемарафона (видео)

Ситуация произошла утром, 4 октября

Прямо в эфире украинского телевидения щенок по кличке Пуговка, которого привела гостья, сходил в туалет на стол ведущих. Тогда курьез быстро пришлось решать владелице животного и ведущей марафона.

Эта ситуация произошла в утреннем эфире украинского телеканала "1+1". Тогда вместе с организатором приюта для животных Софией Даниловой обсуждалась проблема домашних питомцев, пострадавших от войны. Этот эфир также транслировался по телеканалу "Рада" в рамках телемарафона.

Момент быстро разлетелся по Интернет-сети благодаря многочисленным публикациям в Telegram-каналах, и щенок стал настоящей звездой. Не обошлось и без шуток, включающих в себя последние события в мире.

Основатель автомобильного блога Евгений Муджури на своей странице в Фейсбуке пошутил по поводу высказываний Илона Маска, которые тот сделал в понедельник, 3 октября. Он отметил, что это американский предприниматель "опубликовал свой твит прямо в телестудии".

Другие пользователи сети также не остались в стороне. Некоторые вспомнили о собаке Патроне, а некоторые просто посмеялись над неожиданной ситуацией в прямом эфире телевидения.

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