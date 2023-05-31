"Каюсь!": нардеп Гончаренко вышел в эфир в трусах, но уже объяснился (видео)

Сам Гончаренко признался, что был в трусах, однако у него есть собственное объяснение

Нардеп Алексей Гончаренко, родственнице которого в начале мая СБУ вручила подозрение, появился в трусах во время прямого эфира в TikTok. Запись видео активно распространяют в сети и еще высказывают предположение, что он был нетрезв. На видео видно, что у политика голая нога под рубашкой и видна ткань трусов. Кроме того, его мимика пользователям сети показалась довольно странной.

Сам Гончаренко уже объяснил эту ситуацию. Свое странное состояние он обосновывает тем, что на днях в Киеве было много ночных тревог, поэтому, как и другие киевляне, он просто не выспался. Кроме того, в течение дня было много работы — заседания Рады и "море включений".

"Очень устал до вечера. Но очень важно было: много вопросов, на которые должен был ответить. Поэтому решил выйти в TikTok, поговорить с подписчиками. А уже было 23:30, вообще-то. О трусах – каюсь! Но, наверное, лучше все же в трусах?", — написал нардеп у себя в Telegram-канале.

Напомним, что ранее украинский шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво опубликовал фото в трусах с надписью о путине. Таким образом, он поддержал флешмоб, где украинское и мировое сообщество призвало передать Украине танки серии "Leopard".

А раньше в прямом эфире украинского телеканала произошел громкий курьез. Пес, которого принесли для шоу, потребовал прямо на стол ведущим.