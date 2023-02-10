Законопроект против "Гончаренко-Железняка": депутатам-блогерам в Раде устроили сюрприз

Народный депутат Алексей Гончаренко считает инициативу нарушением принципов демократии

В Верховной Раде хотят запретить народным депутатам публиковать в оперативном порядке информацию и о времени, месте, ходе и результатах заседаний парламента. Соответствующий законопроект уже был зарегистрирован. Совсем недавно из-за этого в скандал попал нардеп Алексей Гончаренко и Ярослав Железняк.

Соавторами инициативы выступили более 50 нардепов во главе со спикером Русланом Стефанчуком, первым вице-спикером Александром Корниенко и вице-спикером Еленой Кондратюк. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Алексей Гончаренко.

"В Верховной Раде зарегистрировали законопроект против "Гончаренко-Железняка". А если серьезно: депутатов хотят наказывать за оперативные новости из Верховной Рады", — говорится в сообщении.

Гончаренко добавил, что он и нардеп Ярослав Железняк информируют общественность о том, какие законопроекты были приняты, кого и на какую должность назначили или же наоборот уволили. В законе, по его словам, отмечено, что публиковать информацию можно спустя по окончании заседания, что, как депутат утверждает, они и делают.

"Но COMRAD Безуглая хочет запретить нам это делать. А если мы не будем придерживаться этого, то Гончаренко и Железняка будут наказывать лишением возможности продолжать участие в заседаниях или вообще установить ограничения на посещение ближайших пяти пленарных заседаний без сохранения заработной платы", — отметил он.

Нардеп поспешил напомнить, что в нашей стране демократическое общество и "закрываться" от народа не получится. Работа парламента, по его мнению, которая проходит едва ли не тайно и без общественного обсуждения, грозит принятием законов, разбалансирующих систему сдерживаний и противовесов.

Отметим, что ранее депутат фракции "Слуга народа" Марьяна Безуглая обвинила Железняка и Гончаренко в "хайпе на войне", объяснив это тем, что во время голосования за нового главу СБУ один из них ходил с селфи-палкой, а второй вел онлайн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в декабре на заседании Верховной Рады между депутатом "Европейской солидарности" Викторией Сюмар и нардепом от "Слуги народа" произошел конфликт из-за телемарафона.