Законопроект проти "Гончаренка-Железняка": депутатам-блогерам у Раді влаштували сюрприз

Народний депутат Олексій Гончаренко вважає ініціативу порушенням принципів демократії

У Верховній Раді України хочуть заборонити народним депутатам публікувати в оперативному порядку інформації про час, місце, хід та результати проведення засідання парламенту. Відповідний законопроект уже було зареєстровано. Зовсім недавно через це до скандалу потрапили нардеп Олексій Гончаренко та Ярослав Железняк.

Співавторами ініціативи виступили понад 50 народних депутатів на чолі зі спікером Русланом Стефанчуком, першим віцеспікером Олександром Корнієнком та віцеспікером Оленою Кондратюк. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко.

"У Верховній Раді зареєстрували законопроект проти "Гончаренка-Железняка". А якщо серйозно: депутатів хочуть карати за оперативні новини з Верховної Ради", — йдеться у повідомленні.

Гончаренко додав, що він і нардеп Ярослав Железняк інформують громадськість про те, які законопроекти були прийняті, кого і на яку посаду призначили чи навпаки звільнили. У законі, за його словами, у законі зазначено, що публікувати інформацію можна за годину після завершення засідання, що, як стверджує депутат, вони й роблять.

"Але COMRAD Безугла хоче заборонити нам це робити. А якщо ми не дотримуватимемося цього, то Гончаренко та Железняка каратимуть позбавленням можливості продовжувати участь у засіданнях або взагалі встановити обмеження на відвідування найближчих п’яти пленарних засідань без збереження заробітної плати", — зазначив він.

Нардеп поспішив нагадати, що в нашій країні демократичне суспільство і закриватися від народу не вийде. Робота парламенту, на його думку, яка проходить чи не таємно і без громадського обговорення, загрожує ухваленням законів, що розбалансують систему стримувань та противаг.

Зазначимо, що раніше депутат фракції "Слуга народу" Мар’яна Безугла звинуватила Железняка та Гончаренка в "хайпі на війні", пояснивши це тим, що під час голосування за нового главу СБУ один із них ходив із селфі-палицею, а другий вів онлайн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у грудні на засіданні Верховної Ради між депутатом "Європейської солідарності" Вікторією Сюмар та нардепом від "Слуги народу" стався конфлікт через телемарафон.