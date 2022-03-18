Вычисляйте русских: Шмыгаль научил европейского министра приему с "паляницей"

Название украинской выпечки может "сломать голову" любому россиянину

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль саркастически отреагировал на информацию по поводу телефонного звонка неизвестного мужчины к министру обороны Британии якобы от его имени и посоветовал в дальнейшем прибегать к кодовому слову "паляница".

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Указанную информацию в пятницу, 18 марта, украинский чиновник обнародовал на своей странице в Twitter.

Публикация Дениса Шмыгаля в соцсети

"В следующий раз, господин министр Уоллес, попросите произнести слово "паляниця", прежде чем начнете разговор. Несмотря на все попытки российской дезинформации, мир может видеть, что правда за Украиной ", — говорится в тексте публикации.

Стоит напомнить, что Министр обороны Великобритании Бен Воллес в четверг, 17 марта, сообщил, что ему позвонил неизвестный и, представившись премьер-министром Украины Денисом Шмигалем, начал с ним общаться. В свою очередь, Воллес не растерялся и задал незнакомцу несколько наводящих вопросов, на которые собеседник ответить не смог. После этого британский министр просто прервал разговор, ведь понял, что ему звонит по телефону пранкер.

Ранее "Телеграф" сообщал, как бесстрашный украинец снимал на видео оккупантов с россии и призвал их сказать слово "паляница".