"Понаехали": в Одесской области отстранили участкового и его начальника из-за языкового скандала (видео)

Полицейский сорвал погоны и предлагал поговорить на улице

В Одесской области произошел очередной языковой скандал. Полицейский в местном отделении полиции разговаривал по-русски и ввязался в конфликт с задержанными админнарушителями.

Видео распространили местные Telegram-каналы. Группа людей, задержанных из-за появления в общественном месте в нетрезвом состоянии, сделала правоохранителю замечание через русский язык.

Посетитель участка спрашивает полицейского: "Тебе не смешно от себя?" В ответ он говорит: "Понаехали…". После этого посетитель участка ответил, что живет в Одессе 22 года. А полицейский потом предложил снять с себя погоны и продолжить разговор в другом месте.

В итоге участковый сорвал с себя служебные знаки и вышел с задержанным на улицу. Неизвестно, чем кончился спор. Однако в полиции на ситуацию уже отреагировали.

"При проверке информации было установлено, что инцидент между участковым и гражданином возник, когда тот и еще несколько мужчин были приглашены в отделение полиции из-за появления в общественном месте в пьяном виде", — говорится в сообщении прес-службы. Там заявили, что начато служебное расследование.

Участковый офицер полиции и его руководитель были отстранены от исполнения служебных обязанностей на время проведения следствия. Кроме участкового, там были еще оперативный дежурный и помощник оперативного дежурного.

Напомним, что недавно языковой скандал произошел в Черновцах. Русскоязычный мужчина возмутился, что бармен в отеле не понимает его языка.

А в Киеве оскандалился ректор местного университета. Мужчина спросил студентов, кто против его общения на русском языке, а когда девушка подняла руку, начал ее унижать.