"Понаїхали": на Одещині відсторонили дільничного та його начальника через мовний скандал (відео)

Поліцейський зірвав погони і пропонував поговорити на вулиці

На Одещині стався черговий мовний скандал. Поліцейський в місцевому відділку поліції розмовляв російською мовою та вв’язався в конфлікт із затриманими адмінпорушниками.

Відео поширили місцеві Telegram-канали. Група людей, яких затримали через появу у громадському місці у нетверезому стані зробили правоохоронцю зауваження через російську мову.

Відвідувач відділку запитує поліцейського: "Тобі не смішно від себе?" У відповідь він каже: "Понаїхали…". Вже після цього відвідувач відповів, що живе в Одесі 22 роки. А правоохоронець потім запропонував зняти з себе погони та продовжити розмову в іншому місці.

У підсумку дільничний зірвав з себе службові знаки і вийшов із затриманим на вулицю. Невідомо, чим закінчилася суперечка. Однак в поліції на ситуацію вже відреагували.

"Під час перевірки інформації було встановлено, що інцидент між дільничним та громадянином виник, коли той і ще кілька чоловіків були запрошені до відділку поліції через появу у громадському місці у п'яному вигляді", – йдеться в повідомленні пресслужби. Там заявили, що розпочали службове розслідування.

Дільничного офіцера поліції та його керівника відсторонили від виконання службових обов’язків на час проведення слідства. Окрім дільничного там були ще оперативний черговий і помічник оперативного чергового.

Нагадаємо, що нещодавно мовний скандал стався в Чернівцях. Російськомовний чоловік обурився, що бармен у готелі не розуміє його мови.

А у Києві оскандалився ректор місцевого університету. Чоловік запитав у студентів, хто проти його спілкування російською мовою, а коли дівчина підняла руку, почав її принижувати.