Языковой скандал во Львове: подросток обматерил нардепа из-за песни Цоя

В конфликт пришлось вмешиваться полиции

В пятницу 2 июня во Львове возник языковой скандал из-за подростка из Одессы, который на улице исполнял пески российского исполнителя Виктора Цоя. Внимание на это обратила народная депутатка Наталья Пипа, которая попросила парня прекратить играть на улице запрещенную музыку, но получила в ответ поток ругани.

Об этом нардеп сообщила в своем Facebook, отметив, что уладить конфликт помог лишь вызов полицейских. Вместе с тем, она напомнила, что в марте 2023 года был принят закон, который запрещает исполнять российские песни в общественных местах.

Конфликт случился возле отеля Apartmens на Саксаганского, 20. Пипа подошла к парню и попросила его прекратить играть песни на языке страны, которая убивает ее народ.

В ответ на это парень ответил потоком ругани и заявил, что приехал из Одессы, которую обстреливают сильнее чем Львов.

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Как сообщает ZAXID.net, Пипа объяснила, что ее претензия не касалась российского языка, на котором говорил парень, а только российской песни.

"Я вызвала полицию, пошла с ними в отделение. Они давали пояснения, я написала заявление об инциденте. Там оказалось, что у одного из них двойное гражданство и что они несовершеннолетние", — отметила нардеп.

Как сообщалось ранее, в Одессе накануне произошел очередной языковой скандал, в котором бариста отказался обслуживать клиентку на украинском языке.