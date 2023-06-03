Мовний скандал у Львові: підліток обматюкав нардепа через пісню Цоя

У конфлікт довелося втручатися поліції

У п’ятницю, 2 червня, у Львові виник мовний скандал через підлітка з Одеси, який на вулиці виконував піски російського виконавця Віктора Цоя. Увагу на це звернула народна депутатка Наталія Піпа, яка попросила хлопця припинити грати на вулиці заборонену музику, але отримала у відповідь потік лайки.

Про це нардеп повідомила у своєму Facebook, зазначивши, що залагодити конфлікт допоміг лише виклик поліцейських. Водночас вона нагадала, що у березні 2023 року було прийнято закон, який забороняє виконувати російські пісні у громадських місцях.

Конфлікт стався біля готелю Apartmens на Саксаганського, 20. Піпа підійшла до хлопця та попросила його припинити грати пісні мовою країни, яка вбиває її народ.

У відповідь на це хлопець відповів потоком лайки та заявив, що приїхав з Одеси, яку обстрілюють сильніше за Львів.

Обережно на відео є нецензурна лексика!

Як повідомляє ZAXID.net, Піпа пояснила, що її претензія не стосувалася російської мови, якою говорив хлопець, а лише російської пісні.

"Я викликала поліцію, пішла з ними у відділення. Вони давали пояснення, я написала заяву про інцидент. Там виявилося, що один з них має подвійне громадянство і що вони неповнолітні", — зазначила нардеп.

Як повідомлялося раніше, в Одесі напередодні стався черговий мовний скандал, у якому бариста відмовився обслуговувати клієнтку українською мовою.