"Одеса - російськомовне місто": бариста відмовився обслуговувати клієнтку українською і був змушений вибачатися (відео)

Його знайшов відомий активіст

В Одесі знову стався мовний скандал. Нагадаємо, нещодавно на Одещині від служби відсторонили поліцейського, який обурився на зауваження, що він говорить російського. Цього разу подібна ситуація сталася з баристою у кав’ярні в Одесі.

Членкиня руху "Робимо вам нерви" попросила баристу говорити українською, оскільки в Україні законодавство зобов’язує спілкуватися українською працівників сфери обслуговування. Але той почав розповідати, що "Одеса — російськомовне місто" і "Яка різниця, якою мовою говорити".

На ситуацію відреагував одеський активіст Дем’ян Ганул. Він знайшов хлопця, який відмовився обслуговувати людину українською мовою та змусив його вибачитися на камеру.

"Все по старій схемі, коротка лекція з історії української мови, законодавства, ну і міні курс солов’їної", — написав він у своєму Telegram-каналі. Бариста заявив на камеру, що Одеса — українське місто, яке успішно переходить на українську мову.

Нагадаємо, що гучний мовний скандал стався в одному з вишів Києва. Його ректор запитав студентів, хто проти, що він буде говорити російською мовою під час знайомства із першокурсниками. Дівчинку, яка підняла руку, той потім принизив перед іншими студентами.

Після того два помітних мовних скандали сталися ще у двох регіонах країни. Зокрема у Чернівцях в готелі чоловік обурився, що бариста не розуміє російську.