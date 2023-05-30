"Одесса — русскоязычный город": бариста отказался обслуживать клиентку на украинском и был вынужден извиняться (видео)

Его нашел известный активист

В Одессе снова произошел языковой скандал. Напомним, недавно в Одесской области от службы отстранили полицейского, который возмутился замечанием, что он говорит по-русски. В этот раз подобная ситуация произошла с баристой в кафе в Одессе.

Участница движения "Робимо вам нерви" попросила бариста говорить по-украински, поскольку в Украине законодательство обязывает общаться на украинском работников сферы обслуживания. Но тот начал рассказывать, что "Одесса — русскоязычный город" и "какая разница, на каком языке говорить".

На ситуацию отреагировал одесский активист Демьян Ганул. Он нашел парня, который отказался обслуживать человека на украинском языке и заставил его принести извинения на камеру.

"Все по старой схеме, краткая лекция по истории украинского языка, законодательства, ну и мини курс соловьиной", — написал он в своем Telegram-канале. Бариста заявил на камеру, что Одесса — украинский город, успешно переходящий на украинский язык.

Напомним, что громкий языковой скандал произошел в одном из вузов Киева. Его ректор спросил студентов, кто против, что он будет говорить по-русски во время знакомства с первокурсниками. Поднявшую руку девочку потом унизил перед другими студентами.

После этого два заметных языковых скандала произошли еще в двух регионах страны. В частности, в Черновцах в гостинице мужчина возмутился, что бариста не понимает русский язык.