"Зеленскому нужно стать украинцем, а не играть роль, оставаясь носителем московской культуры": интервью с Ларисой Ницой, ч.II

Ницой советует Арестовичу "сначала думать", прежде чем говорить о русскоязычном Киеве

Детская писательница и педагог Лариса Ницой предсказывает новые языковые конфликты после войны и критично относится к власти, которая боится строить украинскую Украину и хочет достучаться до русскоязычных граждан через телеканал FreeДОМ.

Почему Янукович и Азаров не стали украинцами, изменился ли Зеленский на посту президента, почему "95 квартал" не шутит о Пушкине и прав ли Арестович с заявлениями о русскоязычном Киеве? На эти и другие вопросы Лариса Ницой ответила во второй части эксклюзивного интервью "Телеграфу".

— Приведу вашу цитату: "Мы не сможем пойти дальше, продвигать реформы и эффективно их осуществлять, если мы не станем единомышленниками. А общее мышление формирует общий язык". Но даже Янукович и Азаров пытались разговаривать на украинском. Разве их можно назвать единомышленниками украинцев?

— Поэтому они и за бортом, Янукович и Азаров, потому что не стали украинцами. Разговаривать по-украински, это не значит время от времени обращаться к украинскому языку. Полный переход на украинский – это мировоззренческая ломка. До человека, полностью перешедшего на украинский, начнут доходить украинские смыслы. Мы наконец, как москали, перестанем "болеть" и ходить в "больницу" где "боль" и "болезни", а мы начнем "лікуватися", где "лікарі" і "ліки", то есть выздоровление. Мы наконец-то перестанем вступать в "браки", а будем вступать в "шлюби" от слова "любить". Мы наконец перестанем быть "супругами" и тянуть "упругую лямку", а станем "подружжям" и будем по жизни дружить. И, наконец, мы начнем жить в "світі", а "світ" происходит от "світла", а не их "мира". В украинском и московитском языках колоссальная ментальная разница и отношение к жизни. У нас победные мировоззренческие установки, а у них болото, тьма и "болезни".

Итак, единомыслие. Поляки повсюду в своей стране утвердили польский язык и не спорят, кто для них герой, а кто не герой. А мы спорим: Бандера – герой или не герой. А давайте посмотрим, для кого Бандера герой, а для кого нет. Будем откровенны: он герой преимущественно для украиноязычных и не герой преимущественно для смосковщенных. Это мировоззренческое противоречие. Или кто кричал "путин прийди"? Вы слышали когда-нибудь, чтобы "путин прийди" кричали на украинском языке? Нет! А по московски кричали. В пределах одной страны одна нация разговаривает на разных языках и имеет разные мировоззрения. Мы говорим о построении нашего общего будущего: украиноязычных и смосковщенных, а по какому пути пойдет наша страна?

На это у нас должны быть общие взгляды. А единого видения нашего будущего нет. Куда мы идем? К победе? А Украина, какой должна быть в этой победе? Каждый скажет что-нибудь свое. Власть до сих пор не выработала концепции будущей Украины. Наша власть до сих пор боится сказать, что для начала Украина должна быть украинской. Это значит, что мы должны утвердиться как нация, вспомнив об украинской истории и утвердить украинских героев, мы должны утвердить украинскую культуру, вытащить из сундуков украинские традиции. Чем мы можем быть интересны миру? Сейчас мы интересны тем, что поставили барьер и не пускаем дальше москаля. А чем будем интересны в будущем? Нашей культурой и традициями! Мы очень древний народ с древнейшими традициями. Надо извлечь их из сундуков и показать миру. Но ведь надо, чтобы власть это понимала.

– А власть это понимает? Наш президент долгое время был интегрирован в популярную русскую культуру. Он изменился?

— Думаю, что изменился, но недостаточно. Вообще, он хороший актер и это для нас хорошая вещь, ведь он отлично играет роль защитника Украины на мировой арене. Молодец! Чего его не хвалить за это? Стукнул кулаком по столу и сказал, что мы возвращаемся в Будапештский меморандум. И мне нравится, что он вошел в эту роль. Но этого недостаточно. Надо еще стать украинцем, а не только играть роль украинца, а внутри оставаться носителем московской культуры.

В качестве примера интегрированности в русскую культуру возьмем "95 квартал". Это высококачественный продукт, но квартальные шутки воспринимало не все украинское общество. Это как раз не с чувством юмора связано, а с мировоззренческими разногласиями. Те, кто мировоззренчески "рашу" не воспринимал, кто был ориентирован на Украину – тем не всегда было смешно. А воспринимали весь квартальский юмор те, кому либо безразлично, либо они привыкли купаться в русской ментальности и перестали разбираться, где свое, а где чужое. Почему-то "Квартал" не смеялся над Пушкиным. Что-то не приходило "95 кварталу" это в голову. А вот рисовать рога или усы украинским классикам – они тут как тут.

Я хотела бы посмотреть, как обрусевшие отреагировали бы (не сегодня, а тогда), как "Квартал" шутил над Пушкиным. Но нет, они не позволяли себе этого. А украинец у них всегда бестолковый, в шароварах или с бутылью и разговаривает, как дебил. А изображенный ими герой интеллигентный и умный, изысканно одет – всегда московит… Поэтому мало играть роль украинца, нужно еще им стать, а для этого нужно полностью перейти на украинский язык: дома, с детьми, с женой, с блоггерами…

— В Украине существует канал FreeДОМ. Он государственный, но русскоязычный. Концепция такова, чтобы доносить русскоязычным украинцам украинскую позицию. Такая концепция вас не возмущает?

— Я как-то раздвоена в этом вопросе. С одной стороны я злюсь, что мы еще должны для этих долбодятлов делать отдельный канал и тратить на него наши средства. С другой стороны, ну надо же им как-то доносить информацию. Но больше я склоняюсь к ответу, что такого не должно быть, ведь мы все равно не переплюнем российскую пропаганду, мы не можем вбрасывать столько денег, как московиты, у нас их столько нет, а делать просто что-нибудь… Зачем?

- Когда украинцы идут в гости к "хорошим русским", пытаясь донести свою позицию, это нужно делать? Ведь даже советник главы Офиса президента Подоляк это делает, когда идет на эфиры к российским блоггерам.

— А он ходит к московским блоггерам? Я считаю, что мы должны построить огромную стену, стену, если не каменную, то хотя бы ментальную и общаться с ними только через посредников. Даже "хорошие русские" все равно будут тянуть в российскую сторону. Конечно, мне жаль таких, как Лия Ахеджакова. Но этот человек уже определился, его не нужно убеждать. О чем с другими московитами говорить?

— Что думаете по поводу военно-патриотического маркетинга ? Я сейчас имею в виду колбасу под названием "ВСУ", водку "Бахмут" и другие подобные вещи. Перебор?

– Я против. Это должно быть на бордах, футболках в учебниках. Мы патриотические фильмы должны снимать с утра до ночи, сериалы, хорошие, положительные. К примеру, как воины из "Азовстали" побеждают. Почему нет? Есть сериал "Бриджертоны". Это об Англии, но альтернативная версия с их историческими персонажами. К примеру, королева там темнокожая. Такого не было, но все с удовольствием смотрят этот вымышленный сериал. Или взять голливудские фильмы, где действие вроде бы происходит с американскими президентами, которые всегда побеждают террористов. Это ведь тоже вымысел. Почему бы нам так не снимать о наших исторических персонажах? А сводить все к водке и колбасе…

— Но как-никак, это популяризация украинского.

— Не все является популяризацией, нужно чувствовать предел, чтобы не превратить в примитивизацию. Я с опаской относилась к заборам, окрашенным в желто-голубой цвет. Где-то мои предостережения сбылись, потому что потом появились желто-голубые урны. Куда это годится?

— О русскоязычном Киеве по Арестовичу. Он прав? Происходит откат?

– Да, откат. А почему? Потому что смосковщенные украинцы почувствовали молчаливую поддержку власти. Сначала испугались, заговорили на украинском языке, а затем властными чиновниками снова был вброшен тезис о русскоязычных бойцах. Зачем? Зачем врать, что их на фронте большинство? Да потому, что это такая поддержка властями обрусевшего поля. И смосковщенные украинцы эту поддержку ощущают.

Вон Арестович сказал, что Киев русскоязычный и смиритесь с этим. А давайте вспомним каким образом Киев стал обрусевшим. Пришли москали 100 лет назад и сделали с Киевом то, что в Буче и Ирпене. Только Бучи и Ирпеню, извиняюсь у их жителей, еще повезло в этот раз, потому что москали отступили, а 100 лет назад не отступили. Они остались в Киеве на 70 лет. Москали тогда победили. Горы трупов лежали на улицах Киева, реки крови лились, пулю получали все, кто шел по улице в вышиванке и говорил по-украински. И как Киеву тогда было выжить? Киев мгновенно русифицировался.

Наши предки пережили страшный испуг, на их глазах происходила пытка их соседей, родственников. И украинцы, чтобы их не убивали, сказали, что они "русские", что они свои. Заговорили все на москвитском языке. Но этот испуг как тогда поселился, только сейчас начал из нас выходить. А теперь Арестович говорит смириться с этим? С чем? С тем, что нас изнасиловали? Может лучше сначала надо думать, прежде чем ляпать?

- Сейчас украинцев объединяет отвращение и ненависть к врагу. После победы, что нас будет объединять? И объединит ли что-нибудь вообще?

– Я переживаю за это. Будет новый языковой конфликт и конфликтное общество. Придут обрусевшие бойцы из окопов и будет новая волна языкового потрясения в обществе. Надо же думать сейчас об идеологическом воспитании своих солдат. Я не говорю, что надо ходить в окопах с палкой и говорить "говори по-украински", но во времена ротации почему, например, не устраивать какие-то просветительские лекции нашим воинам. Ранее "Советскому союзу" удавалось идеологически "Советского" бойца подковать. Почему же мы в Украине это не делаем?

Итак, смоделируем ситуацию: заканчивается война, возвращаются обрусевшие бойцы, испытывающие негласную поддержку власти, и начинают качать свои права: "Я боец. Я тебя защищал". С обрусевшими бойцами объединятся обрусевшие граждане и будут они качать права вместе. А дальше обрусевших бойцов используют московские или недобросовестные технологи, которые за то, чтобы оставить "язык" в Украине. А потом к ним еще присоединятся смосковщенные с освобожденных территорий. Вы думаете, мы их преодолеем? Не уверена. А дальше обрусевшие украинцы будут нуждаться в московском культурном продукте. Их дети тоже будут нуждаться в книжечках на московском языке, мультиках на московском языке, кино, образовании на московском языке… И мы снова придем к тому, с чего начинали эту войну. Вот какая нас ждет беда. Я уже молчу о каких-то реформах или продвижении вперед.

Никогда рядом не существовали и не будут мирно существовать московский язык и украинский. Московитский язык для того и заводился в Украину геноцидными методами, чтобы вытеснить украинский… А может, и не произойдет у нас такая беда, если мы с властью вместе возьмемся за украинизацию Украины. Уже, а не потом, после победы. Теперь. Немедленно.

Если обрусевшие бойцы вернутся с войны, а тут уже все на украинском, то им не останется ничего другого, как воспринять эту украинскую реальность и подчиниться правилу: повсюду украинский язык, так как они подчиняются правилу закрытого в 18:00 магазина. Но поскольку я не надеюсь, что эта власть пойдет по пути украинской Украины, то ответственность только на нас с вами. А власть, как часто у нас и бывало, воспримет украинскую Украину как свершившийся факт.

*О пароле "паляниця", языке бойцов в окопах, усилении позиций украинского языка и опасности англизации Украины — читайте в первой части интервью Ларисы Ницой "Телеграфу".