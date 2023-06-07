Ніцой закликала Зеленського "стати українцем, а не грати цю роль", та дала просту пораду

На думку Ніцой, Зеленський "гарно грає роль захисника України на світовій арені"

Дитяча письменниця та педагог Лариса Ніцой вважає, що президенту України Володимиру Зеленському потрібно стати українцем, а не лише грати роль українця, а всередині лишатися носієм московської культури.

Про це вона розповіла в ексклюзивному інтерв'ю "Телеграфу".

"Взагалі він хороший актор і це для нас гарна річ, адже він гарно грає роль захисника України на світовій арені. Молодець! Чого його не хвалити за це? Стукнув кулаком по столу і сказав, що ми повертаємось до Будапештського меморандуму. І мені подобається, що він увійшов у цю роль. Але цього недостатньо. Треба ще стати українцем, а не лише грати роль українця, а всередині лишатися носієм московської культури", — сказала Ніцой.

Як приклад інтегрованості в російську культуру вона навела "95 квартал". За словами письменниці, це високоякісний продукт, але квартальські жарти сприймало не все українське суспільство. Це, на її думку, пов’язано не з почуттям гумору, а зі світоглядними розбіжностями.

"Ті, хто світоглядно "рашу" не сприймав, хто був зорієнтований на Україну – тим не завжди було смішно. А сприймали весь квартальський гумор ті, кому або байдуже, або вони звикли купатися в російській ментальності і перестали розбиратися, де своє, а де чуже. Чомусь "Квартал" не сміявся з Пушкіна. Щось не спадало "95 кварталу" це на думку. А от малювати роги чи вуса українським класикам – то вони тут як тут", — зазначила Ніцой.

Вона додала, що хотіла б подивитися, як "зросійщені" тоді відреагували б якби "Квартал" жартував з Пушкіна.

"Але ні, вони не дозволяли цього собі. А українець у них завжди недолугий, в шароварах чи з сулією і розмовляє, як дебіл. А зображений ними герой інтелігентний і розумний, вишукано одягнений – завжди московит… Тому мало грати роль українця, треба ще ним стати, а для цього треба повністю перейти на українську мову: вдома, з дітьми, з дружиною, з блогерами", — наголосила Ніцой.

Детальніше читайте в другій частині ексклюзивного інтерв’ю Ніцой "Телеграфу": "Зеленському треба стати українцем, а не грати роль, залишаючись носієм московської культури"