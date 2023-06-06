"В окопах не сперечаються про українську та російську мови": Ніцой назвала 3 аргументи проти цієї тези

Розмовляти в тилу України українською мовою – це правило, яке мають дотримуватися мирні громадяни та захисники

Суспільству в Україні настав час нарешті перебудовуватися і починати розмовляти державною мовою. Те саме стосується і бійців, які, приїжджаючи на мирні території, вони повинні "залишати російську мову в окопах".

Про це дитяча письменниця та педагог Лариса Ніцой сказала в інтерв’ю "Телеграфу".

"Хто підкинув тезу про бійців, що в окопах про мову не питають? Знову якась спеціальна розробка? А як же паролі "паляниця/полуниця"? Це по-перше. По-друге, я в тилу про окопи й не говорю. Мова про тил. По-третє, але ж в окопах є не тільки зросійщені бійці. Є італійці, англійці. То що? Всюди запроваджувати їхню мову?", – зазначила співрозмовниця видання.

Лариса Ніцой також додала, що державна мова в Україні одна і перейти на неї час усьому суспільству. У тому числі й українським захисникам.

"Будь ласка, дорогі бійці, люблю вас, поважаю, вдячна, земний уклін, не знаю, коли ми своєю подякою розплатимося з вами, але, приїжджаючи на мирні території, бо танк залишаєте на фронті, гармату, міномет, дрон, так само і російську мову треба залишати в окопах. Треба перелаштовуватися на українську мову", — вважає письменниця.

Розмовляти у тилу України українською мовою – це правило. Ніцой додала, що слідувати йому мають і мирні громадяни та бійці, які захищають свою країну.

"Бійці прислухаються до правила, наприклад, що магазин зачиняється о 18:00. Ніхто ж не ламає двері, не кричить, що він боєць, відчиніть мені двері. А як тільки, скажеш, розмовляйте в Україні українською, то одразу деякі починають кричати : "Так він же боєць!", — підсумувала Ніцой.

Повний текст читайте у матеріалі на нашому сайті: "Наші хлопці гинуть в окопах тому, що ми програли гуманітарну війну": інтерв’ю з Ларисою Ніцой, ч.І.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Одесі спалахнув мовний скандал. Бариста в одному із закладів відмовився обслуговувати відвідувачку українською мовою, заявивши, що "Одеса — російськомовне місто". Проте вже незабаром він був змушений вибачитися.