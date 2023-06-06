"В окопах не спорят об украинском и русском языках": Ницой назвала 3 аргумента против этого тезиса

Разговаривать в тылу Украины на украинском языке – это правило, которому должны следовать и мирные граждане и защитники на фронте

Обществу в Украине пора наконец перестраиваться и начинать разговаривать на государственном языке. Это же касается и бойцов, которые, приезжая на мирные территории, должны "оставлять русский язык в окопах".

Об этом детская писательница и педагог Лариса Ницой сказала в интервью "Телеграфу".

"Кто подкинул тезис, что в окопах о языке не спрашивают? Опять какая-нибудь специальная разработка? А как же пароли "паляниця/полуниця" ? Это во-первых. Во-вторых, я в тылу про окопы и не говорю. Речь о тыле. В-третьих, в окопах есть не только обрусевшие бойцы. Есть итальянцы, англичане. Так что? Всюду вводить их язык?", — отметила собеседница издания.

Лариса Ницой также добавила, что в государственный язык в Украине один и перейти на него пора всему обществу. В том числе и украинским защитникам.

"Пожалуйста, дорогие бойцы, люблю вас, уважаю, благодарна, земной поклон, не знаю, когда мы своей благодарностью расплатимся с вами, но, приезжая на мирные территории, так как танк оставляете на фронте, пушку, миномет, дрон, так же и русский язык нужно оставлять в окопах. Надо перестраиваться на украинский язык", — считает писательница.

Разговаривать в тылу Украины на украинском языке – это правило. Ницой добавила, что следовать ему должны и мирные граждане и бойцы, защищающие свою страну.

"Бойцы прислушиваются к правилу, например, что магазин закрывается в 18:00. Никто же не ломает дверь, не кричит, что он боец, откройте мне дверь. А как только, скажешь, разговаривайте в Украине на украинском, то сразу некоторые начинают кричать: "Так он же боец!"", — подытожила Ницой.

Полный текст читайте в материале на нашем сайте: "Наши ребята погибают в окопах потому, что мы проиграли гуманитарную войну": интервью с Ларисой Ницой, ч.I.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Одессе вспыхнул языковой скандал. Бариста в одном из заведений отказался обслуживать посетительницу на украинском языке, заявив, что "Одесса — русскоязычный город". Однако уже вскоре он был вынужден принести свои извинения.