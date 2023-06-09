Вы стали злом и проиграли: Арестович наехал на украинцев из-за шуток о съеденном акулой россиянине

Арестович удивлен реакцией украинцев на инцидент с гибелью россиянина в Египте

Бывший советник главы Офиса президента Алексей Арестович назвал "расчеловечиванием" шутки украинцев по поводу инцидента в Египте, где акула буквально заживо съела россиянина.

На своей странице в Facebook Арестович написал, что украинцы "проиграли", если начали высмеивать такие события.

"Судя по количеству (и качеству) шуточек про убитого акулой россиянина, расчеловечивание уже тут. А если оно тут, у Вас, значит Вы — проиграли.

Вы, такие красивые, проиграли банальному, серому, скучному злу. И сами стали злом — банальным, серым, скучным", — отметил бывший представитель ОПУ.

В комментариях к публикации украинцы также выразили свою позицию. Некоторые были согласны с Арестовичем, но некоторые его мысль не поняли.

Напомним, что инцидент с россиянином произошел 8 июня. На пляже в египетской Хургаде недалеко от берега заметили человека, который звал о помощи. На опубликованных кадрах можно было заметить, как на него нападает акула. Позже СМИ сообщили, что мужчина погиб. Жертвой акулы оказался 23-летний россиянин, который недавно переехал в Египет с отцом.

Ранее "Телеграф" писал о том, что недавно Арестовича заметили на одном из пляжей Израиля.