"Що, українці, купаєтесь?": загризений акулою в Єгипті росіянин перед смертю "жартував" над підривом Каховської ГЕС (відео)

Акулу, яка з’їла росіянина, виловили та вбили

Росіянин, якого з’їла акула в Хургаді, напередодні висміював українців. Він втік із росії, щоб, ймовірно, не потрапити під мобілізацію, і їдко коментував лиха українців після підриву Каховської ГЕС.

Про це розповіли на сторінці Adam Viter у Фейсбуку. Чоловік тішився з того, що українців затопило після руйнування росіянами ГЕС.

У своїх соцмережах чоловік під ніком Dmytro Ka їдко висловлювався на адресу українців, питаючи: "Купаєтесь, вільні українці? Однак, коли сам пішов купатися, то його з’їла акула на очах у власного батька.

"Карма, жорстока штука. Але деякі з нас уже співчувають йому. Стокгольмський синдром? "Гуманістам" рекомендую почитати коментарі орків на результати обстрілів та затоплення наших міст", — написав Adam Viter.

Зараз профіль росіянина у Фейсбуці закрито, але у відкритому доступі є відео, на якому він глузує з горя українців.

"Ну, як там справи у вільних українців, купаєтесь?" — сказав він на відео, показавши, як плаває на байдарці в морі.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Австралії спіймали моторошну акулу з людиноподібною усмішкою та витріщеними очима. Вчені поки що не можуть сказати, до якого саме виду вона належить.