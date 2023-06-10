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"Що, українці, купаєтесь?": загризений акулою в Єгипті росіянин перед смертю "жартував" над підривом Каховської ГЕС (відео)

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
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Акула з’їла росіянина на очах його батька Новина оновлена 10 червня 2023, 21:47
Акула з’їла росіянина на очах його батька. Фото Ілюстративне фото

Акулу, яка з’їла росіянина, виловили та вбили

Росіянин, якого з’їла акула в Хургаді, напередодні висміював українців. Він втік із росії, щоб, ймовірно, не потрапити під мобілізацію, і їдко коментував лиха українців після підриву Каховської ГЕС.

Про це розповіли на сторінці Adam Viter у Фейсбуку. Чоловік тішився з того, що українців затопило після руйнування росіянами ГЕС.

У своїх соцмережах чоловік під ніком Dmytro Ka їдко висловлювався на адресу українців, питаючи: "Купаєтесь, вільні українці? Однак, коли сам пішов купатися, то його з’їла акула на очах у власного батька.

"Карма, жорстока штука. Але деякі з нас уже співчувають йому. Стокгольмський синдром? "Гуманістам" рекомендую почитати коментарі орків на результати обстрілів та затоплення наших міст", — написав Adam Viter.

Зараз профіль росіянина у Фейсбуці закрито, але у відкритому доступі є відео, на якому він глузує з горя українців.

"Ну, як там справи у вільних українців, купаєтесь?" — сказав він на відео, показавши, як плаває на байдарці в морі.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Австралії спіймали моторошну акулу з людиноподібною усмішкою та витріщеними очима. Вчені поки що не можуть сказати, до якого саме виду вона належить.

Теги:
#Акула #Росіянин #Хургада #Глузування #Каховська ГЕС