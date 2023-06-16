"Боритесь до последнего": на Николаевщине фермер спас урожай от наводнения после подрыва Каховской ГЭС (видео)

Аграрий с единомышленниками построил высокий вал на берегу реки, и заставил опасную волну отступить.

На подрыв Каховской ГЭС пришлось оперативно реагировать не только военным, но и мирным украинцам. Причем последствия подтопления, как известно, зацепили не только Херсонскую область. На Николаевщине, к примеру, местные аграрии обеспокоились тем, как можно уберечь будущий урожай.

О том, как вопреки судьбе и подлым замыслам российского врага действовал один из агропроизводителей в Николаевской области, рассказал в своем аккаунте в TikTok его коллега Виктор Свидерский.

В ролике блоггер показал вал, который знакомый аграрий начал срочно возводить со своими единомышленниками посла подрыва ГЭС: его насыпали на берегу Буга с помощью трактора. И когда высокая вода Днепра после наводнения хлынула в небольшую реку, вал сдержал ее напор, и убийственная волна лишь "облизала" насыпь, не сумев причинить вред овощам. В некоторых местах воде удавалось переливаться через земляной вал, но когда такое случалось, на место прорыва бросались люди, и где трактором, где — лопатами — снова восстанавливали защитную стену.

"Все полностью было залито водой, но зайти дальше ей не удалось, – говорит Виктор Свидерский, показывая мощную земляную изгородь. – Вода не добралась ни к арбузам, ни к морковке, ни к огурцам".

Борьба за урожай длилась двое суток, после чего фермер, по его словам, отсыпался в течение суток. Но в итоге победил в противостоянии с подлостью россиян и прихотями непогоды.

"Поэтому боритесь до последнего, и ни на секунду не сдавайтесь", — резюмирует свой рассказ Виктор Свидерский.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как украинским фермерам приходится постоянно бороться с капризами погоды, и как они научились обеспечивать урожай в любых условиях.