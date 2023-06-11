Дорогая клубника: владелец семейной фермы "Файна Berry" рассказал, когда ждать удешевления вкусной ягоды и на сколько

Цены на клубнику в Украине еще снизятся, однако не будут ниже прошлогодних, говорит владелец семейной фермы "Файна Berry"

В этом году украинцев неприятно поразили цены на клубнику, однако они постепенно снижаются и уже в ближайшие недели можно ожидать, что достигнут своей минимальной отметки.

Однако, как отмечает владелец семейной фермы "Файна Berry" со Львовщины Николай Стецькив, не стоит ожидать, что клубника в этом году будет дешевле, чем в прошлом году.

"По данным прошлого года пик снижения цен пришелся на 21 июня — оптовая цена снизилась на 10 гривен до 42,50 грн. Это была самая низкая цена за два года. Будет ли в этом году цена ниже? Не должно быть", — рассказывает аграрий.

Николай Стецькив объясняет, что высокая цена оправдана, ведь фермер очень сильно вкладывается, чтобы получить качественную ягоду.

"Если вы хотите из года в год покупать качественную, хорошую, полезную и вкусную ягоду у фермера, смиритесь, что она будет стоить недешево. Потому что он арендует лучшую землю, у него лучшие саженцы, удобрения и т.д. У него очень много затрат, чтобы ты получил вкусную ягоду, пользу от нее и эмоцию", — говорит владелец "Файна Berry".

Говоря об нынешнем сезоне клубники, Стецькив объяснил, что часть урожая из-за прихотей погоды фермеры потеряли.

"У нас не было зимы, сначала шло тепло, то есть весна пришла быстрее, чем обычно, а потом уже она переросла в холодную с морозами и дождями. Растения пошли в рост раньше, а потом часть урожая была потеряна из-за заморозков. Сейчас где-то заливает, а где-то град бьет, так что фермеры снова терпят убытки. Погода может уничтожить фермера за минуту", — говорит фермер.

Больше о клубничном бизнесе в Украине и не только читайте в интервью Николая Стецькива "Телеграфу": "Путь в "Берриленд": как построить клубничный бизнес и обойти камни на этом пути".